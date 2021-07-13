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Филимоновский комбинат увеличил производство сливочного масла

Главная Общество
Красноярск
14:06 13 Июля 2021
общество, экономика, производство
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За шесть месяцев эксперты Федерального центра компетенций помогли Филимоновскому молочноконсервному комбинату увеличить производство сливочного масла на 40 %.

Один сотрудник начал выпускать вдове больше масла. Себестоимость продукции предприятия снизилась с 420,25 тыс. рублей до 376,34 тыс. рублей за тонну.

На линии производства оптимизировали перемещение сотрудников и сырья по цехам, сократили время протекания процесса и снизили незавершённое производство. Теперь работники смогут самостоятельно внедрять принципы бережливого производства и на других линиях.  

Всё это благодаря технологии бережливого производства. Её внедрили в рамках национального проекта «Производительность труда».

— Жители региона привыкли к брендам местных производителей молочной продукции. Таких предприятий в Красноярском крае много, между ними существует здоровая конкуренция. Участие в нацпроекте помогает предприятиям пищевой промышленности без потери качества снизить себестоимость, а значит повысить конкурентоспособность. Четыре предприятия в регионе стали участниками нацпроекта. Компании-производители тем самым улучшают свои экономические показатели. При этом потребители получают выбор продукции по соотношению «цена-качество», — отметил Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края.

Фото: biztolk.ru

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