В Красноярске произошла серьёзная авария: два человека погибли

13 июня в районе 06:00 часов В Красноярском крае в Емельяновском районе ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения погибли два человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 29 км автодороги Глубокий обход Красноярска, сообщили в ГИБДД. Водитель транспортного средства ВАЗ двигался в сторону Канска. Выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Sunny, а потом с Skoda.

В результате аварии пострадали пять человек, включая ребёнка. Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте.

Фото: vk.com/kraschp