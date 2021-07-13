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В Норильске прошёл гастрофестиваль «СЕВЕР»

Главная Общество
Красноярск
12:35 13 Июля 2021
в красноярском крае, еда, фестиваль
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В Норильске прошёл четвёртый ежегодный фестиваль «СЕВЕР». Событие продвигает «Новую северную кухню» – кулинарное направление, возникшее в северных странах Европы – Швеции, Дании и других. Норильск – это тоже северная территория и она может многое предложить гурманам со всего мира.

Принципы северной кухни предельно просты: чистота, простота и свежесть, следования сезонам и использование натуральных продуктов. Шеф-повара из Москвы, Архангельска, Челябинска и Кирова воплотили эти принципы в блюдах для персонала и владельцев 12 норильских кафе и ресторанов – главных партнёров фестиваля.

К кулинарному представлению готовились три дня. Станислав Песоцкий, Андрей Аникеев, Владислав Деревянных, Илья Кокотовский, Евгений Насыров и Алексей Еремеев приготовили 10 блюд – от закусок до десертов, и представили их на суд норильских рестораторов.

Треска в композиции с копченой сметаной; палтус с цуккини и крыжовником, щеки бычка в глазури из кваса и голубцом с картофельным пюре, тар-тар из оленины с моченой клюквой и ягелем – всё это привело в восторг гостей ужина. Все, кто пробовал изысканные блюда отметили, что ужин стал для них настоящим мастер-классом. Всё, что они увидели на фестивале возьмут на вооружение и будут использовать в ресторанах и кафе Норильска.

Горожан тоже не оставили без внимания: все выходные городские кафе, рестораны и фестивальные домики предлагали попробовать блюда скандинавской кухни. К примеру, тюнбредрулле с фрикадельками из оленины, сосисками или лососем и сморреброды с копченой олениной, лососем или ростбифом.

Фото: arnorilsk.ru

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