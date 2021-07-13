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В Красноярск для «красной зоны» поступило 6 240 доз «КовиВак»

Главная Общество
Красноярск
12:17 13 Июля 2021
общество, здравоохранение, вакцинация
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Сегодня для медиков ковидных госпиталей поступила двухкомпонентная вакцина «КовиВак» (для 3120 человек). Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Вакциной будут иммунизированы непривиые, либо переболевшие в сезоне 2020 медицинские работники, которым предстоит работать в «красной зоне».

Кстати, до конца недели в Красноярском крае ожидается поставка новой партии вакцины «Спутник V».  Её получат поликлиники и внебольничные пункты.

Напомним, что провакцинироваться можно в 83 лечебных учреждениях по записи: лично или по телефону в регистратуре; в личном кабинете на портале Госуслуг; в личном кабинете на портале www.web-registratura.ru

Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

 

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