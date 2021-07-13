Эксперт Минздрава уверен, что людей с ВИЧ можно прививать от COVID-19

ВИЧ-инфекция сегодня не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, считает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

— Вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом. В этом смысле мы призывали и продолжаем призывать к сознательности и пациентское, и медицинское сообщество», — отметил эксперт.

Наилучший метод специфической профилактики инфекционных заболеваний — вакцинация. Этот факт неоспоримый и многократно доказанный. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

Вакцинация против COVID-19 ВИЧ-инфицированным пациентам показана. Более того, наличие глубокого иммунодефицита (CD4+ менее 50 кл/мкл) и возможного серьёзного сопутствующего заболевания (хроническая лёгочная патология, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, и др.) позволяет отнести пациента в группу риска тяжёлого течения COVID-19. Именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной.

Перед вакцинацией пациенту с ВИЧ-инфекцией рекомендовано проконсультироваться у инфекциониста территориального центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Фото: iz.ru