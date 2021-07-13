В «Шушенский бор» впервые прилетела черная кряква

В окрестностях «Шушенского бора» засняли чёрную крякву. Этот вид уток – редкость для Южной Сибири. Птицы прилетели в Шушенский район из-за подтоплений: вода заполнила пониженные участки, что сделало их уютным местом для пернатых.

Снимки сделала старший научный сотрудник парка Любовь Паршина у села Алтан. Сперва Любовь приняла уток за гусей.

«Птицы вели себя как дома и не реагировали ни на меня, ни на проезжающие автомобили. Когда я подошла ближе, то поняла, что это кряквы. Я сделала несколько снимков и передала их орнитологу. Он осмотрел их и сделал вывод, что это – чёрная кряква», – рассказала старший научный сотрудник.

Чёрная кряква похожа на обыкновенную и в полете их сложно различить, но при этом у них есть отличительные особенности: бурое оперение с чёрными пятнами и черный клюв с желтым кончиком.

Фото: пресс-служба НП "Шушенский бор"