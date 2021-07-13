Житель Ачинска отправился на Байкал на инвалидной коляске

Житель Красноярского края из Ачинска Виктор Сибирин — инвалид первой группы. Он любитель активного туризма и в этот раз отправился на инвалидной коляске на Байкал. Как сообщает издание NGS24.RU, в планах у него преодолеть путь из Ачинска до озера за 40 дней. С собой он взял еду, воду, одежду, спальник, палатку. Экстремал будет выкладывать видеоролики о путешествии на своём канале в Youtube.

— Я собираюсь помочить ноги в Байкале. Может быть искупаюсь, если, конечно, позволит вода. Возьму несколько камешков и вернутсь домой на поезде, — рассказал изданию Виктор Сибирин.

Ранее мужчина путешествовал на коляске из Ачинска в Абакан, преодолев дорогу за 12,5 дней, а на расстояние от Ачинска до Красноярска он потратил 4 дня. Также Виктор — победитель гонок на инвалидных колясках Всероссийских соревнований 2018 года.

Травму он получил в 2010 году. Поскользнулся и упал на кусок льда, который повредил позвоночник. Было много операций. После третьего хирургического вмешательства у него отказали ноги. После этого мужчина начал заниматься плаванием, бодибилдингом. Вошёл он и в сборную края по кёрлингу на колясках, участвовал во многих соревнованиях. Кстати, недавно в родном городе он получил звание «Человек года».

Фото: http://www.instagram.com/sibirinv/