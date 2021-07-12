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В Красноярске открыли здание Третьего арбитражного апелляционного суда

Главная Общество
Красноярск
17:00 12 Июля 2021
красноярск
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12 июля в Красноярске торжественно открыли Третьего арбитражного апелляционного суда. Здание в районе Стрелки заложили два года назад. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал новый суд «бриллиантом современной городской архитектуры».

«Это здание может считаться судом даже не настоящего, а будущего. Здесь есть всё для балансирования человеческих отношений. Здесь есть всё, чтобы способствовать миру и согласию на нашей земле», – отметил Александр Усс.

До открытия, суд располагался в трёх отдельных зданиях. Сейчас в распоряжении судей, посетителей, и сотрудников суда четыре этажа с комфортными залами, комнатами для совещаний, архивом и буфетами.

Двор здания украшен бюстами государственных деятелей, внесших значительных вклад в российское правосудие – князя Всеволода Мстиславовича, царя Алексея Михайловича и императора Петра I, сообщает информационный портал gornovosti.ru.

Фото: gnkk.ru

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