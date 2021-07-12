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В Красноярском крае + 417 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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Красноярск
18:01 12 Июля 2021
общество, здравоохранение, вакцинация
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На 12 июля под наблюдением врачей находятся 43 994  человек (+ 4 082 новых за сутки новых за сутки), снято с учёта 2 513 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 81 804 (+ 417 за сутки).

Всего вылечили 71 638 (+ 119 за сутки), 4 087 погибших (+ 12 за сутки).              

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 3 052 420 (+ 8 237 за последние сутки).

Стоит напомнить, что ситуация с распространением COVID-19 характеризуется как напряжённая. Чаще всего у заболевших обнаруживают дельта-вирус («индийский штамм»). Он имеет более высокую заразностью и тяжесть заболевания (особенно для пожилых людей).                          

Развёрнуты более пяти тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 85 %. Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов.

На сегодняшний день вакцинация доказала свою эффективность, об этом рассказали специалисты министерства здравоохранения. Число заболевших растёт, но в стационарах Красноярского края не более 5% вакцинированных пациентов, среди которых случаи сложного течения болезни около 0,2 %, летальных исходов и вовсе нет.

Фото: google.com

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