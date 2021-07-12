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В Канском районе открылась новая амбулатория

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Красноярск
17:33 12 Июля 2021
общество, здравоохранение, строительство
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в с. Филимоново построена модульная амбулатория, рассчитанная на 75 посещений в день.

В амбулатории есть два кабинета участковых терапевтов, прививочный кабинет, процедурный, педиатра, стоматологический, физиокабинет, дневной стационар и помещения для персонала.

Стоматологический кабинет в амбулатории хорошо оборудован, врач принимает взрослых и детей, работает полную смену.

Тем, кто перенёс коронавирус, можно пройти углубленную диспансеризацию. Медицинское учреждение оснащено необходимым для этого оборудованием и тест-системами. Скоро можно будет проводить вакцинацию от COVID-19, ведь в ближайшее время сюда доставят специальные морозильные камеры.

Также в амбулатории имеется необходимое оборудование для связи со специалистами из районов и городов Красноярского края.

Всего в первый день медицинские работники приняли 25 пациентов. Кстати, одна пациентка начала проходить углублённую диспансеризацию.

— За последние несколько лет, это первое такое учреждение в Красноярском крае. В регионе появятся 20 подобных амбулаторий за три года, они будут построены по такой же технологии и с современным оснащением, — отметил Борис Немик, министр здравоохранения

Фото: sms-m.ru

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