В Канском районе открылась новая амбулатория

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в с. Филимоново построена модульная амбулатория, рассчитанная на 75 посещений в день.

В амбулатории есть два кабинета участковых терапевтов, прививочный кабинет, процедурный, педиатра, стоматологический, физиокабинет, дневной стационар и помещения для персонала.

Стоматологический кабинет в амбулатории хорошо оборудован, врач принимает взрослых и детей, работает полную смену.

Тем, кто перенёс коронавирус, можно пройти углубленную диспансеризацию. Медицинское учреждение оснащено необходимым для этого оборудованием и тест-системами. Скоро можно будет проводить вакцинацию от COVID-19, ведь в ближайшее время сюда доставят специальные морозильные камеры.

Также в амбулатории имеется необходимое оборудование для связи со специалистами из районов и городов Красноярского края.

Всего в первый день медицинские работники приняли 25 пациентов. Кстати, одна пациентка начала проходить углублённую диспансеризацию.

— За последние несколько лет, это первое такое учреждение в Красноярском крае. В регионе появятся 20 подобных амбулаторий за три года, они будут построены по такой же технологии и с современным оснащением, — отметил Борис Немик, министр здравоохранения

Фото: sms-m.ru