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В Канске наказали трёх грабителей

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Красноярск
17:00 12 Июля 2021
в красноярском крае, грабеж, суд
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Трёх жителей Канска осудили за ограбление магазина, избиение продавца и поджёг машины. Двое мужчин отделались условным сроком с испытательным сроком в 2 года. Третий участник проведёт три года в колонии строго режима.

Расследование показало, что трое мужчин – 20, 27 и 29 лет, решили ограбить магазин после того, как им отказались продать алкоголь после 23:00. Самый старший из них перепрыгнул через прилавок и нанёс женщине-продавцу несколько ударов в лицо. В это время его друзья вынесли 5 бутылок алкоголя и 7 пачек сигарет. А затем скрылись.

Одним грабежом мужчины не ограничились. По пути 29-летний мужчина решил поджечь припаркованный во дворе автомобиль. Причиной была месть: приятель сожжённой машины обидел приятеля дебошира, но он ошибся и сжёг не тот автомобиль.

В отношении хулиганов возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Против 29-летнего участника преступления также возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

Фото:pnp.ru

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