«Пошли в школу»: в центре Красноярска открыли новый бар

В центре Красноярска открылся новый бар «Пошли в школу». Оформление помещений в баре напоминает школьный класс, а напитки в барной карте распределяются в соответствии со школьным расписанием.

«Школа для взрослых» находится по адресу пр. Мира, 91. Помимо самого бара, в новом заведении также работает кофейня. По замыслу авторов, это смягчит влияние коронавирусных ограничений.

«Мы планировали запустить объект задолго до ограничений. Пока невозможно в полной мере говорить о прибыльности и посещаемости паба, поскольку он открылся в эту субботу. Однако, из-за работы до 23 часов, мы решили запустить новое предложение: теперь в нашей кофейне "Батончик" по утрам будут предлагать вкусные завтраки», – рассказала один из авторов проекта Елена Скрымина для «NewsLab».

Фото: poshli_v_shkolu