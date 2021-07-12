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В ТЦ «Черемушки» и «Сибирский городок» проверили соблюдение противовирусных мер

Главная Общество
Красноярск
17:02 12 Июля 2021
общество, происшествия, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продолжают ловить нарушителей масочного режима. Очередной рейд по проверке мер профилактики коронавируса прошёл в ТЦ «Черемушки» и ТРК «Сибирский городок» в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

По итогам рейда и составили два протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», провели 13 бесед. Рабочая группа напомнила жителям города о необходимости использования маски и рассказала о том, как правильно её носить.

Напомним, что за нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

С начала месяца в районе за нарушение масочного режима составлен 51 протокол, проинспектировано 208 объектов.

Андрей Бардаев рассказал о том, что работники торговых точек стали более дисциплинированными. Можно сказать, везде есть антисептики. У работников — маски, перчатки. Даже месяц назад посетителей в масках было намного меньше. Сейчас, в связи с увеличением числа заражённых COVID-19, люди стали более дисциплинированы.

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