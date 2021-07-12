В Енисее вновь зафиксировали подъём воды

Уровень воды в Енисее вновь повысился. По данным на утро 12 июля он составлял 317,5 см, что на 19 см больше, чем сутки назад.

Количество сбрасываемой воды на Красноярской ГЭС – 4 260 м3/с.

Сейчас на набережных идёт уборка: набережные отмывают от тины и ила, вывозят принесённый водой мусор и т.д.

Всё ещё остаются подтопленными: