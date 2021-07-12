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В Енисее вновь зафиксировали подъём воды

Главная Общество
Красноярск
16:00 12 Июля 2021
красноярск, вода
Фотография © Кирилл Сатаров
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Уровень воды в Енисее вновь повысился. По данным на утро 12 июля он составлял 317,5 см, что на 19 см больше, чем сутки назад.

Количество сбрасываемой воды на Красноярской ГЭС – 4 260 м3/с.

Сейчас на набережных идёт уборка: набережные отмывают от тины и ила, вывозят принесённый водой мусор и т.д.

Всё ещё остаются подтопленными:

  • береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;
  • спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;
  • нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);​
  • придомовая территория жилых домов № 371 по ул. Лесная. 
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