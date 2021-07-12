В Енисее вновь зафиксировали подъём воды

Уровень воды в Енисее вновь повысился. По данным на утро 12 июля он составлял 317,5 см, что на 19 см больше, чем сутки назад.
Количество сбрасываемой воды на Красноярской ГЭС – 4 260 м3/с.
Сейчас на набережных идёт уборка: набережные отмывают от тины и ила, вывозят принесённый водой мусор и т.д.
Всё ещё остаются подтопленными:
- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;
- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;
- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);
- придомовая территория жилых домов № 371 по ул. Лесная.