Красноярцы обнаружили в воде затонувший автомобиль

В сводке краевого учреждения «Спасатель» появилась информация о том, что красноярские спасатели дважды за сутки выезжали для помощи на воде.

Вчера рано утром на 112 поступило сообщение, что в Енисее находится затопленный до крыши автомобиль. Было неизвестно, есть ли люди в машине.

Прибывшие спасатели, переодевшись в гидрокостюмы, отправились в воду. Внутри автомобиля людей, к счастью не оказалось.

Второй вызов поступил ближе к вечеру. Человек сообщил, что на татышевской протоке напротив дома на пр. Ульяновский, 37 видит тонущего человека. По его словам, мужчина попытался переплыть реку, но не смог и его унесло течением.

Спасатели рассказали, что информация не подтвердилась. Они прибыли на место в 16:05. Обследовали 3 км водной территории по течению, опросили рыбаков и отдыхающих ниже по течению. Никто в воде никого не видел.

Фото: regnum.ru