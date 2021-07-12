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Следователи возбудили уголовное дело в отношении травмировавшего младенца водителя

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Красноярск
14:55 12 Июля 2021
красноярск, авария, дети, алкоголь
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В отношении 44-летнего мужчины из-за которого пострадала 4-месячная девочка возбудили уголовное дело.

Напомним, что сегодня на улице Щорса произошло ДТП. Пьяный водитель въехал в ларёк с мороженным, где находились 26-летняя девушка и 4-месячный младенец.

Как пояснили в пресс-службе МВД для «Newslab», мужчине скоро предъявят обвинения по части 2, статьи 264 УК РФ. Горе-водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

«Мужчину освидетельствовали на алкогольное опьянение, прибор показал 0,72 мг/л выдыхаемого воздуха. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.», – рассказали в пресс-службе. 

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