Следователи возбудили уголовное дело в отношении травмировавшего младенца водителя

В отношении 44-летнего мужчины из-за которого пострадала 4-месячная девочка возбудили уголовное дело.

Напомним, что сегодня на улице Щорса произошло ДТП. Пьяный водитель въехал в ларёк с мороженным, где находились 26-летняя девушка и 4-месячный младенец.

Как пояснили в пресс-службе МВД для «Newslab», мужчине скоро предъявят обвинения по части 2, статьи 264 УК РФ. Горе-водителю грозит до 7 лет лишения свободы.