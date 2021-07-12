В Енисейске в результате пожара погиб пожилой мужчина

По сообщению пресс-службы краевого управления МЧС России по Красноярскому краю. В Енисейске во время пожара в двухквартирном доме погиб мужчина.

Сегодня в районе 10 часов в Енисейске на ул. 40 лет Октября начался пожар. Огонь полыхал на 150 кв м. в результате оказалась уничтожена одна из квартир.

Вторая квартира при тушении залита водой, сообщается в сообществе газеты «Енисейская правда».

Как сообщили в МЧС, в сгоревшей части дома был обнаружен погибший мужчина. Личность пока не установлена.

Возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, но это только по предварительным данным.

Обстоятельства происшествия ещё будут устанавливаться.

Фото: vk.com/club118938740 / Енисейская правда