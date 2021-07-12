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В Красноярске «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края

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Красноярск
15:00 12 Июля 2021
общество, власть, партии
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Стартовала работа второго этапа XXXVI конференции Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

Главные задачи конференции – выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края по списку и по округам и принятие решения по вопросу предвыборной программы.

В работе конференции приняло участие 152 делегата от 54 местных отделений партии в территориях Красноярского края.

Открыл работу конференции секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко, он подвел итоги работы депутатского корпуса:

«Нам действительно есть, что предъявить и о чем рассказать нашим землякам. Эти результаты  позволят нам укрепить нашу связь с избирателями. Ведь мы действительно решали их конкретные проблемы и эффективно работали над тем, чтобы их жизнь стала лучше.

Сотни построенных объектов спорта, образования, здравоохранения, тысячи благоустроенных дворов и общественных пространств. Десятки законопроектов социальной направленности, среди которых меры поддержки семей с детьми, медиков, инвалидов. Партии есть, чем отчитаться перед избирателями, которые оказали ей доверие пять лет назад».

Кроме того, он призвал однопартийцев к содержательной и ответственной работе.

«Все мы понимаем, что это серьезнейший этап в нашей с вами политической работе, и мы должны отнестись к нему соответственно. Нас выбирают за реальные дела, а не за пустословие и критиканство, так давайте докажем жителям края, что они не зря оказали нам доверие на прошлых выборах».

Говоря о том, как формировались партийные списки и определялись кандидаты от партии, Алексей Додатко отметил, что списки кандидатов-одномандатников и партийные списки сформированы на основе результатов предварительного голосования, которое прошло в мае. Они объединили самых разных людей и профессий: врачи, волонтеры, действующие депутаты Государственной Думы, журналисты, индивидуальные предприниматели, в том числе новички в политике, небезразличные к тому, как будет жить и развиваться наша страна следующие пять лет.

Оценил  секретарь и список кандидатов, отметив, что его возглавили авторитетные и опытные политики региона, а среди кандидатов люди, заручившиеся поддержкой земляков. Кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыв по одномандатным избирательным округам от партии Едина Россия» стали:

Чащин Владимир Федорович — депутат, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Красноярского края (Ленинский одномандатный избирательный округ № 1);
Горбунов Сергей Владимирович — директор ООО «Красноярская фабрика «Енисей» (Кировский одномандатный избирательный округ № 2);
Зайцев Илья Александрович — депутат; заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания края (Свердловский одномандатный избирательный округ № 3);
Миронова Алена Андреевна — старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и здравоохранения КрасГМУ (Октябрьский одномандатный избирательный округ № 4);
Дроздов Виталий Александрович — депутат Законодательного Собрания Красноярского края (Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5);
Дмитриев Дмитрий Вячеславович — руководитель администрации Советского района г. Красноярска (Солнечный одномандатный избирательный округ № 6);
Пензина Елена Евгеньевна —депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания края (Советский одномандатный избирательный округ № 7);
Кулеш Алексей Викторович —заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края (Железногорский одномандатный избирательный округ № 8);
Новиков Александр Вячеславович — депутат, заместитель председателя комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края (Манский одномандатный избирательный округ № 9);
Гольдман Роман Геннадьевич — генеральный директор АО «GOLDMAN GROUP» (Емельяновский одномандатный избирательный округ № 10);
Чернышенко Владимир Николаевич — финансовый директор ООО «БЕТОН» (Ачинский одномандатный избирательный округ № 11);
Попов Сергей Александрович —первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края (Назаровский одномандатный избирательный округ № 12);

Протопопов Алексей Владимирович — ректор КрасГМУ (Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13);
Зырянов Владислав Валерьевич — депутат, заместитель председателя комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярского края (Краснотуранский одномандатный избирательный округ № 14);
Васильев Егор Евгеньевич —министр экономики и регионального развития Красноярского края Правительства Красноярского края (Курагинский одномандатный избирательный округ № 15);
Филимонов Сергей Васильевич —генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» (Рыбинский одномандатный избирательный округ № 16);
Адаменко Юрий Степанович — директор ООО «Колос» (Канский одномандатный избирательный округ № 17);
Аветисян Артур Самвелович —директор «Уярский сельскохозяйственный техникум» (Уярский одномандатный избирательный округ № 18);
Симановский Александр Алексеевич — депутат, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края (Кежемский одномандатный избирательный округ № 19);
Петренко Евгений Александрович — депутат Законодательного Собрания Красноярского края, работающий на постоянной профессиональной основе (Лесосибирский одномандатный избирательный округ № 20);
Захаринский Юрий Николаевич —директор департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета (Норильский одномандатный избирательный округ № 21);
Магомедова Людмила Васильевна — депутат, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края (Талнахский одномандатный избирательный округ № 22);
Вэнго Валерий Хольмович —депутат, заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Законодательного Собрания Красноярского края (Таймырский двухмандатный избирательный округ № 23);
Сизоненко Сергей Анатольевич — председатель совета Таймырской (Долгано — Ненецкой) местной районной общественной организации Развития гражданских инициатив «Вместе»(Таймырский двухмандатный избирательный округ № 23);
Гаюльский Андрей Викторович — исполняющий обязанности директора Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района оленеводческо-племенного хозяйства (Эвенкийский двухмандатный избирательный округ № 24);
Кочкарев Павел Владимирович — директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный биосферный заповедник «Центральносибирский» (Эвенкийский двухмандатный избирательный округ № 24).

Красноярские единороссы обсудили и подходы к  предвыборной программе регионального отделения партии. Окончательно программу примут в августе на партийной конференции.

По мнению секретаря, она должна стать по-настоящему народной. Помимо стратегических задач развития экономики Красноярского края, партийная программа будет опираться на задачи, которые ставят жители края. Она будет основана на наказах избирателей, которые в ближайшее время соберут кандидаты в депутаты Заксобрания, сеть общественных приемных и волонтерские центры  в регионе. Также программа пройдет широкое  общественное обсуждение во всех районах и муниципалитетах Красноярского края.

«Время и обстановка как никогда требуют от команды власти принятия оперативных и эффективных решений, направленных на защиту тех, кто оказался в непростой ситуации, гарантирует стабильность будущего края и уверенность в завтрашнем дне для каждого. Президент России Владимир Путин поставил перед партией «Единая Россия» главные задачи - сбережение нашего народа, повышение благополучия людей. «Единая Россия» - партия социальной направленности. Наша политическая миссия - поддержка инициатив людей, защита тех, кто нуждается в особом внимании государства, создание устойчивой платформы развития во всех сферах экономики и социальной инфраструктуры страны и нашего большого края», - подчеркнул Алексей Додатко.

 Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края пройдут 19 сентября 2021 года

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