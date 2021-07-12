12 июля
Красноярск
погода +26 °C
74.63
 
€ 88.61
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стелу «Город трудовой доблести» установят перед ДК имени 1 Мая

Главная Общество
Красноярск
14:30 12 Июля 2021
красноярск, благоустройство, губернатор
версия для печати Ico_print

Красноярцы выбрали место для стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Красноярского края Александр Усс.

В голосовании по выбору места большинство голосов набрала площадь перед ДК имени 1 Мая. Знак установят в районе улицы Юности.

«Этот район создавался и рос в Великую Отечественную войну благодаря заводу „Красмаш“. С 1941 по 1945 здесь создавали артиллерийские орудия, мины, снаряды и другую жизненно необходимую военную продукцию. Выбор этого района для установки стелы – логичный и правильный», – отметил Александр Усс.

Александр Усс выразил уверенность, что новая площадь станет одним из знаковых и популярных мест города. 

Фото: gornovosti.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 417 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Красноярском крае + 417 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

12 Июля 2021 г.
+ 12 погибших за сутки
Новости Красноярска: В Канском районе открылась новая амбулатория

В Канском районе открылась новая амбулатория

12 Июля 2021 г.
В первый день медицинские работники приняли 25 пациентов
Новости Красноярска: В ТЦ «Черемушки» и «Сибирский городок» проверили соблюдение противовирусных мер

В ТЦ «Черемушки» и «Сибирский городок» проверили соблюдение противовирусных мер

12 Июля 2021 г.
Всего за месяц в районе проинспектировано 208 объектов
Новости Красноярска: В Канске наказали трёх грабителей

В Канске наказали трёх грабителей

12 Июля 2021 г.
Трое мужчин ограбили магазин и избили продавца
Новости Красноярска: В Красноярске открыли здание Третьего арбитражного апелляционного суда

В Красноярске открыли здание Третьего арбитражного апелляционного суда

12 Июля 2021 г.
Губернатор назвал новый суд «бриллиантом современной городской архитектуры»
Новости Красноярска: «Пошли в школу»: в центре Красноярска открыли новый бар

«Пошли в школу»: в центре Красноярска открыли новый бар

12 Июля 2021 г.
Интерьер бара напоминает школьные классы
Новости компаний
07/07
На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

7 Июля 2021 г.
Возможно водитель ВАЗ-21074 не заметил пешехода из-за тёмной одежды
Новости Красноярска: Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

12 Июля 2021 г.
В финале она победила Англию в серии пенальти
Новости Красноярска: Развлекательные заведения в Красноярске начали закрываться: владельцам невыгодно работать до 23 часов

Развлекательные заведения в Красноярске начали закрываться: владельцам невыгодно работать до 23 часов

8 Июля 2021 г.
Закрылся караоке-ресторан Pavarotti
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru