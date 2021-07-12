Стелу «Город трудовой доблести» установят перед ДК имени 1 Мая

Красноярцы выбрали место для стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Красноярского края Александр Усс.

В голосовании по выбору места большинство голосов набрала площадь перед ДК имени 1 Мая. Знак установят в районе улицы Юности.

«Этот район создавался и рос в Великую Отечественную войну благодаря заводу „Красмаш“. С 1941 по 1945 здесь создавали артиллерийские орудия, мины, снаряды и другую жизненно необходимую военную продукцию. Выбор этого района для установки стелы – логичный и правильный», – отметил Александр Усс.

Александр Усс выразил уверенность, что новая площадь станет одним из знаковых и популярных мест города.

Фото: gornovosti.ru