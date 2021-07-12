За неделю пожарные спасли 35 человек

С 5 по 11 июля сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края потушили 121 пожаров.

Совершили 1 053 выезда, из них 121 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 35 человек вывели из огня. На тушения привлекалось 875 человек личного состава и 1 053 единицы техники. Добровольная пожарная охрана оказывала помощь в восьми случаях.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 23 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 7 жителей Красноярского края.

48 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 41 случае оказывалась помощь, спасено 3 человека.

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 86 туристических групп. В данных группах состоят 659 человек, из них 171 ребёнок.

Напомним, что в Красноярском крае официально отрыты 8 пляжей, в частности, два в Железногорске, один в Берёзовском районе, один в Емельяновском и три в Зеленогорске.