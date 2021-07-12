Красноярские полицейские изъяли более 2 тонн нефрита

В Красноярском крае полицейские изъяли более 2 тонн нефрита, сообщает пресс-служба МВД края.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выяснили, что неизвестные хранят на одном из участков в посёлке Усть-Мана полудрагоценный камень, стоимостью больше 4 миллионов рублей.

Полиция осмотрела участок, изъяла камень и отравила его на экспертизу. Специалисты выяснили, что в 10 тоннах камней, нефрита было около 2,3 тонны.

Сейчас полиция ищет «хозяев» нефрита. За "незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" им грозит до 4 лет тюрьмы.