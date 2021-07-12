Водителя оштрафовали за то, что из окон его автомобиля «Линкольн» высунулись две девушки

Сотрудники ГИБДД Красноярска оштрафовали мужчину. Его пассажирки по пояс высунулись из окна автомобиля во время движения по ул. Шахтёров. Об этом сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

В социальных сетях появилась соответствующая видеозапись.

Личность водителя сотрудники ГИБДД уже установили. В отношении 40-летнего жителя Красноярска составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей». Штраф — 500 рублей.

Фото: vk.com/gibdd24