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За нарушение масочного режима составлено107 протоколов

Главная Общество
Красноярск
13:17 12 Июля 2021
общество, красноярск, нарушения
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107 протоколов за нарушение масочного режима было составлено специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии с 5 по 11 июля, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Рабочие группы проверяли соблюдение масочного режима на остановочных пунктах, на предприятиях общественного питания и в торговых объектах. Было проинспектировано 483 объекта, в том числе 73 остановочных пункта, 10 предприятий общественного питания и 400 объектов торговли. Всего рабочая группа провела порядка 540 бесед с горожанами.  На 155 объектах выявили нарушения.            

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться каждый день до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.            

Стоит напомнить жителям края, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Ношение масок может помочь сберечь наше здоровье, а в некоторых случаях жизнь.

Фото: Андрей Никеричев

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