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В Кировском районе появится бульвар

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Красноярск
13:02 12 Июля 2021
общество, красноярск, дороги
Фотография © admkrsk.ru
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По ул. Академика Павлова вдоль домов №№ 48-86 благоустроят пешеходную зону. Жители района не в первый раз жаловались на состояние этого участка. Он нуждался в благоустройстве. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Также на ул. Академика Павлова отремонтируют проезжую часть. Ширина дороги увеличится до 14 метров, она станет четырёхполосной. По обеим сторонам дороги устанавливают металлические опоры освещения со специальным покрытием. Они не нуждаются в покраске и не поддаются коррозии. Всего установят 183 опоры с современными светодиодными лампами.

Продолжают и демонтажные работы, готовятся к замене асфальта, формируют остановочные карманы, устанавливают новый вибропрессованный бортовой камень.

Планируется завершить работы до 30 сентября.

Стоит отметить, данная улица - один из трёх объектов ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году.

Напомним, основная задача нацпроекта - увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

  • доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 73 %;
  • с 50 % до 86 % возрастет доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии;
  • до 80 % контрактов на осуществление дорожной деятельности будут предусматривать использование новых технологий и материалов, а также до 70 % контрактов будут включать выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла;
  • количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшится в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.
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