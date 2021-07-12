В Краснодарском крае туристов будут штрафовать за отсутствие прививки

С 1 августа в Краснодарском крае ужесточат коронавирусный надзор. Меры не коснутся заведений, но туристам от этого не легче: за отсутствие прививки их будут штрафовать.

Сума штрафа составит от 1 до 30 тысяч рублей. Сертификаты о вакцинации, справки о прохождении первого этапа или медотвод нужно предоставить при заселении в отель.

Заселится можно и без сертификата – главное иметь отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее трёх дней) и поставить прививку в течении трёх дней после заселения. Тесты не будут требовать у детей младше 14 лет. Ограничительные меры продлятся до 1 октября.

«Если турист не пройдёт вакцинацию в установленный срок, то ему грозит административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ и штраф до 30 тысяч рублей», – рассказали в администрации.

Ограничительные меры действую в Краснодарском крае действуют с 1 июля и стали одним из факторов снижения цен на путёвки. По словам главы комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Ильи Уманского, второй фактор – это открытие турецких курортов для россиян:

«Цены снизились после двух существенных факторов: открытия Турции и введение ограничительных мер со стороны Краснодарского края».

По словам Уманского, стоимость отдыха в отелях Сочи в среднем упала на 10 процентов.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости