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В Краснодарском крае туристов будут штрафовать за отсутствие прививки

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Красноярск
12:15 12 Июля 2021
вакцинация, сочи, отдых
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С 1 августа в Краснодарском крае ужесточат коронавирусный надзор. Меры не коснутся заведений, но туристам от этого не легче: за отсутствие прививки их будут штрафовать.

Сума штрафа составит от 1 до 30 тысяч рублей. Сертификаты о вакцинации, справки о прохождении первого этапа или медотвод нужно предоставить при заселении в отель. 

Заселится можно и без сертификата – главное иметь отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее трёх дней) и поставить прививку в течении трёх дней после заселения. Тесты не будут требовать у детей младше 14 лет. Ограничительные меры продлятся до  1 октября.

«Если турист не пройдёт вакцинацию в установленный срок, то ему грозит административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ и штраф до 30 тысяч рублей», – рассказали в администрации.

Ограничительные меры действую в Краснодарском крае действуют с 1 июля и стали одним из факторов снижения цен на путёвки. По словам главы комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Ильи Уманского, второй фактор – это открытие турецких курортов для россиян:

«Цены снизились после двух существенных факторов: открытия Турции и введение ограничительных мер со стороны Краснодарского края».

По словам Уманского, стоимость отдыха в отелях Сочи в среднем упала на 10 процентов.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

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