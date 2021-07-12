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В России обновят рекомендации по лечению коронавируса

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Красноярск
11:45 12 Июля 2021
эпидемия, минздрав
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Министерство здравоохранения РФ готовит новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. В частности, новые меры направят на предупреждение неблагоприятного течения заболевания.

«Некоторые лекарства, применяемые раньше при госпитализации, разрешат использовать на дому или в дневном стационаре. Госпитализация пациентов будет проходит при подозрениях на избыточное воспаление», – рассказал «Известиям» главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

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