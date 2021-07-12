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Спасатель рассказал о том, как вести себя в лесу

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Красноярск
11:54 12 Июля 2021
общество, лес, безопасность
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В этом году спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России выезжали на помощь населению в природных условиях 22 раза (9 раз — в леса, 3 — в горы, 10 — на воду).

Спасатель 1-го класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Калашников, рассказал о том, как вести себя в лесу:

  • Для похода в горы нужно иметь хорошую физическую подготовку. Если хотите сплавляться по реке, необходимо в первую очередь уметь плавать.
  • Лучше надевать яркую одежду (красную или оранжевую).
  • Если собираетесь в лес ненадолго, всё равно будьте готовы, что можете провести там весь день. Поэтому обязательно возьмите с собой  средство сигнализации, допустим, свисток, полностью заряженный телефон, спички, компас, нож, запас воды и еды, дополнительный комплект одежды (так как погода быстро меняется).
  • Не отдаляйтесь от коллектива, чтобы не потеряться. Если всё-таки хотите остановиться, обязательно предупредите, чтобы вас подождали. Не забудьте сообщить куда идёте и когда вернётесь друзьям и родственникам. Нужно иметь хотя бы минимальный навык ориентирования, чтобы пойти одному в лес.
  • Если вы потерялись — не паникуйте. Оставайтесь на месте и попытайтесь связаться с родственниками, ждите спасателей. Не тратьте заряд телефона на пустые разговоры. Костёр отпугнёт хищников и согреет вас. Поэтому разведите костёр, но следите, чтобы не устроить пожар.

Обязательно нужно зарегистрироваться на сайте МЧС России, даже, если идёте в поход один.

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