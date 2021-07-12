В Минусинске снимают фильм об «Идолах Енисея»

В Минусинском музее им. Мартьянова начали съёмки фильма об изваяниях Южной Сибири.

Съёмками «Идолов Енисея» занимается студия «Петроглиф». В фильме расскажут о древних стелах и изваяниях, раскиданных по всей Приенисейской Сибири. Сценарий объединит знания археологов и этнографов о традициях, отражённых в каменных «идолах».

Как рассказывают авторы, главными изюминками фильма станет показ монументов из коллекции Минусинского музея. Также в фильме покажут, как в древности высекали изваяния.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года.

Фото: Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова