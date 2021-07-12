Мужчина напугал посетителей острова Татышев своим криком

На остров Татышев вызвали МЧС из-за кричащего в воде мужчины. Сперва очевидцы подумали, что мужчина тонет, но это оказалось не так.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что мужчине помощь не нужна. Скорее всего, причиной криков было какое-то личное горе. Что именно его огорчило мужчина не рассказал.

«У него была какая-то психологическая травма, но он не рассказал подробностей. Может неладно в личной жизни или просто настроение плохое. Но всё закончилось хорошо», — рассказал NGS24.RU начальник отдела безопасности людей на водных объектах по краю ГУ МЧС Трапезников.

Фото: Сергей Токарев/ vk.com/ostrovtatyshev