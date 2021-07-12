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Тигр Хан из красноярского зоопарка предсказал победителя чемпионата Европы по футболу

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Красноярск
09:45 12 Июля 2021
красноярск, тигр
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В Роевом ручье определили победителя финального матча чемпионата Европы по футболу. Для этого сотрудники обратились к одному из «оракулов» зоопарка – бенгальскому тигру по кличке Хан.

Всё прошло по традиционному сценарию: в вольере у Хана подвесили две коробки, с двумя одинаковыми кусками мяса. На каждой коробке были флаги участников финального матча. Тигр выбрал ящик с флагом Англии. За процессом пристально следили посетители парка.

Тигр Хан – это не единственный предсказатель в парке. Компанию ему составляют белые медведи, уссурийский тигр Бартек, Тянь-Шанский медведь Памир и стая сурикатов. Они предсказывали не только итоги футбольных матчей: ими были предсказаны итоги выборов Американских президентов, безошибочно предсказали итоги выборов президента Украины, исходы матчей чемпионата мира 2018.

В «Роевом ручье» живут известные предсказатели: белые медведи, уссурийский тигр Бартек, Тянь-Шанский медведь Памир, стая сурикатов. Все они зарекомендовали себя как безошибочные провидцы. Ими были предсказаны итоги выборов Американских президентов, безошибочно предсказали итоги выборов президента Украины, исходы матчей чемпионата мира 2018. В прошлый раз «оракулы» предсказали итог матча Россия – Дания.

Фото: Роев Ручей

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