Несмотря на запреты, в Красноярске проводятся ночные вечеринки

Роман Карпович — известный красноярский диджей и музыкальный продюсер рассказал о ночной жизни Красноярска в пандемию.

Стоит напомнить, что 7 юля вступил в силу указ губернатора: после 23 часов запрещено работать барам, заведениям общепита, также закрылись аттракционы на открытом воздухе и аквапарки. Запретили работать заведениям с танцполами. Но, несмотря на запреты, начали организовывать, так называемые, подпольные вечеринки.

— Привет губернатору. Привет Роспотребнадзору и всем тем, кто одним росчерком пера уничтожил весь легальный рынок! В прошедшую субботу, к примеру, работало около пяти заведений подпольно, загородом проводилось примерно три крупные пати, также в городе была коттеджная пати. Подобных вечеринок и заведений на следующей неделе будет раза в три больше, — сказал Роман Карпович. — Технологии подпольных вечеринок не забыты, я говорил! Хоть как-то могли бы контролировать. Допустим, температуру на входе, маски у персонала… Теперь полный дарк сайд, рост сбыта наркотиков, нелегальная продажа алкоголя, незаконное предпринимательство. Добро пожаловать в ад.

В интервью с NGS24.RU он признался, что в первую волну он поддерживал ограничительные меры, но за год поменял мнение. Сейчас считает, что они никак не влияют на заболеваемость, а бизнесу наносят урон.

— Нельзя бороться с коронавирусом полтора года и снова «назначить» виновных во всём дедовским методом. Сделали крайними концертную деятельность, шоу-бизнес, аттракционы. Я с полной уверенностью скажу, что человек, который себя плохо чувствует, болеет, не пойдёт ни в какое заведение. А вот, если очень нужно, на работу пойдёт, поедет в общественном транспорте. Я считаю, в клубах люди заболевают в последнюю очередь, — рассказал Роман.

Фото: rueconomics.ru