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В Красноярском крае + 408 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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Красноярск
08:50 12 Июля 2021
общество, здравоохранение, заболевание
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на 11 июля под наблюдением врачей находятся 42 443 человек (+ 3 998 новых за сутки), снято с учёта 2 207 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 81 387 (+ 408 за сутки).

Всего вылечили 71 519 (+ 120 за сутки), 4 075 погибших (+ 10 за сутки).              

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 3 044 183 (+ 13 156 за последние сутки).

Стоит напомнить, что ситуация с распространением COVID-19 характеризуется как напряжённая. Чаще всего у заболевших обнаруживают дельта-вирус («индийский штамм»). Он имеет более высокую заразностью и тяжесть заболевания (особенно для пожилых людей).                          

Развёрнуты более пяти тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 85 %. Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов.

На сегодняшний день вакцинация доказала свою эффективность, об этом рассказали специалисты министерства здравоохранения. Число заболевших растёт, но в стационарах Красноярского края не более 5% вакцинированных пациентов, среди которых случаи сложного течения болезни около 0,2 %, летальных исходов и вовсе нет.

Фото: АГН Москва

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