Глава Красноярска Сергей Ерёмин подарил дворнику варежки

Глава Красноярска Сергей Еремин подарил дворнику теплые варежки. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Глава города рассказал, что заметил дворника Ивана Козлауткаса, когда прогуливался по центру города. В руках мужчины был веник и совок, он убирал территорию около гостиницы «Красноярск» и, по словам главы, работал душой, показывая высший пилотаж чистоты.

- Я не удержался – подошёл, познакомились. Оказалось, что Иван Степанович работает дворником уже 8 лет. Он частенько наблюдает за пешеходами, и замечает, что людям стыдно бросать окурки и мусор там, где идеально чисто. Именно такой порядок он и стремится поддерживать, - написал Сергей Еремин.

Глава города назвал Ивана Козлауткаса "богом чистоты" и подарил дворнику теплые варежки.

Фото: со страницы Сергея Еремина в Instagram