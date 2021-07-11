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Глава Красноярска Сергей Ерёмин подарил дворнику варежки

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Красноярск
16:00 11 Июля 2021
общество, глава, красноярск
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Глава Красноярска Сергей Еремин подарил дворнику теплые варежки. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Глава города рассказал, что заметил дворника Ивана Козлауткаса, когда прогуливался по центру города. В руках мужчины был веник и совок, он убирал территорию около гостиницы «Красноярск» и, по словам главы, работал душой, показывая высший пилотаж чистоты.

- Я не удержался – подошёл, познакомились. Оказалось, что Иван Степанович работает дворником уже 8 лет. Он частенько наблюдает за пешеходами, и замечает, что людям стыдно бросать окурки и мусор там, где идеально чисто. Именно такой порядок он и стремится поддерживать, - написал Сергей Еремин.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин подарил дворнику варежки

Глава города назвал Ивана Козлауткаса "богом чистоты" и подарил дворнику теплые варежки.

Фото: со страницы Сергея Еремина в Instagram

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