Будет жарко: на рабочей неделе в Красноярске ожидается до +30 °C

Летняя и жаркая погода, похоже, прочно причла в Красноярск. Уже на следующей неделе воздух прогреется до +30°C.

В понедельник и вторник, 12 и 13 июля, температура воздуха составит +26...+27°C, ночью +14...+15°C. В среду, 14 июля, будет еще теплее +29°C, но возможны грозы, а вот самым жарким днем станет четверг.

15 июля столбик термометра поднимется до отметки +30°C, правда, пройдет дождь и возможна гроза. Ночь будет тоже тепло +18°C. В пятницу ожидается +24°C, возможен дождь с грозой. А на следующих выходных - никакого дождя, в субботу и воскресенье +25...27°C.