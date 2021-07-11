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Будет жарко: на рабочей неделе в Красноярске ожидается до +30 °C

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Красноярск
13:00 11 Июля 2021
красноярск, погода, лето
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Летняя и жаркая погода, похоже, прочно причла в Красноярск. Уже на следующей неделе воздух прогреется до +30°C.

В понедельник и вторник, 12 и 13 июля, температура воздуха составит +26...+27°C, ночью  +14...+15°C. В среду, 14 июля, будет еще теплее +29°C, но возможны грозы, а вот самым жарким днем станет четверг.

15 июля столбик термометра поднимется до отметки +30°C, правда, пройдет дождь и возможна гроза. Ночь будет тоже тепло +18°C. В пятницу ожидается +24°C, возможен дождь с грозой. А на следующих выходных - никакого дождя, в субботу и воскресенье  +25...27°C.

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