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В Минусинск доставили кислород для ковидного госпиталя

Главная Общество
Красноярск
15:17 10 Июля 2021
вирус, больница, поставки
Автор: Sibnovosti.ru
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Минусинск получил две партии медицинского кислорода. Они поступили в распоряжение ковидного госпиталя.

Как сообщил официальный сайт города со ссылкой на депутата Госдумы РФ Виктора Зубарева, кислород доставлен из Красноярска и Новокузнецка. Всего в двух партиях 110 баллонов по 40 л.

В мэрии Минусинска пояснили, что ранее из-за аномальной жары заводы по производству кислорода приостановили или сократили производство. С похолоданием их деятельность восстанавливается.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июля мэрия Минусинска была переведена на особый режим деятельности. Глава города Андрей Первухин ввел его своим постановлением в связи с распространением коронавирусной инфекции. Был ограничен личный прием граждан и проведение заседаний комиссий, а прием и подача документов переведены в электронную форму.

Фото: официальный сайт Минусинска

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