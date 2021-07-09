12 июля
Красноярск
погода +20 °C
74.47
 
€ 88.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?

Главная Общество
Красноярск
23:35 9 Июля 2021
общество, мужчины, мнение, опрос
Автор: Кирилл Сатаров
Фотография © Кирилл Сатаров
версия для печати Ico_print

Несколько дней назад портал Sibnovosti.ru рассказывал о том, что на улице Борисова произошла драка, причиной которой стала, как это ни странно, нестандартная мужская прическа. Взрослый мужчина избил двух 18-летних парней просто потому, что их прически показались ему «не мужественными». Любителям длинных волос с серьгой в носу изрядно досталось: одному из ребят защитник классических мужских стрижек сломал челюсть. 

Журналист Sibnovosti.ru Кирилл Сатаров решил выяснить у красноярцев, считают ли они длинные волосы у мужчин чем-то из ряда вон выходящим или в 21 веке не так уж важно, какую стрижку носят представители сильного пола?

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?

 Кирилл Сатаров, журналист: Для меня, как обладателя длинных волос, стало интересно, как красноярцы относятся к необычным мужским причёскам? Для этого я немного прогулялся по центру города и собрал ответы на вопрос «Парни с длинными волосами – за или против?».


Первым, кто согласился выразить свое мнение, оказался 18-летний Василий. Парень оказался прирожденным дипломатом и уклончиво ответил, что всё очень индивидуально:

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?

«В некоторых местах можно ходить так, а где-то нет. Но в принципе всё равно – каждый выбирает себе причёску по желанию"», – сказал Василий.

Молодая девушка, представившаяся Виталией, порадовала своим ответом. Ни на минуту не сомневаясь, сказала, что каждый волен выбирать образ сам.

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?


«Внешность человека – это его выбор. И нельзя оправдывать отношение к человеку его причёской». – Виталия, 16 лет, курьер.

Спортивные и красивые Ильяз и Екатерина в своих ответах были категоричны: мужчина должен стричься коротко.

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?

"Против длинных волос. Я сам хожу с короткими, – говорит 24-летний логист Ильяз.

"Согласна, лично мне тоже нравятся мужчины с короткими стрижками", – добавила его спутница Екатерина, 22 года, тоже логист.

А вот студенты Карл и Алина вполне поддержали современную моду:

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?


«Я за длинные волосы у парней. Мне нравятся, как они выглядят, но всё зависит от человека. Некоторым они всё-таки не идут, - поделилась 21-летняя Алина.

— Я тоже за, сам носил длинные волосы, – добавляет её ровесник Карл, — обратили внимание на это лишь один раз: мы ехали в московском трамвае и одна женщина подошла и осуждающе сказала нам "Вот такие мужчины у нас сейчас". Это было два или три года назад»

Юная Марина и вовсе уверена в том, что длинные волосы могут стать украшением мужчины, для этого нужно лишь ухаживать за прической:

Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?

«Однозначно за! Это красиво, придаёт мужественности и шарма. Главное, за ними ухаживать», – уверена 18-летняя студентка Марина.

Разумеется, что однозначного ответа на вопрос о приемлемой длине волос найти невозможно. Кто-то уверен в том, что настоящий мужчина должен носить полубокс, а кто-то считает наоборот. Но если посмотреть на некоторых зарубежных актеров, то вполне можно подумать, что тренд на длинные волосы у мужчин возвращается. Например, Киану Ривз и Джонни Депп давным-давно перестали постригаться, а Джейсон Момоа и вовсе может заплетать косы. 

Что до мужественности, которую кто-то ассоциирует исключительно с короткой стрижкой и якобы исконно русскими традициями, то тут следует вспомнить, что мужчины на Руси издавна носили полудлинные волосы, которые ассоциировались не только с силой, но и мудростью. А вот короткие стрижки у славян-мужчин считались признаком рабства. 

Впрочем, ответы красноярцев порадовали своей искренностью и честностью, а еще тем, что большинство опрошенных сходятся в одном: носить длинные волосы или нет – это личный выбор каждого человека. А как думаете вы?

 

 

 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске нетрезвый мужчина сломал зеркала припаркованным автомобилям

В Красноярске нетрезвый мужчина сломал зеркала припаркованным автомобилям

12 Июля 2021 г.
Мужчину нашли, на данный момент проводится проверка
Новости Красноярска: Мужчина напугал посетителей острова Татышев своим криком

Мужчина напугал посетителей острова Татышев своим криком

12 Июля 2021 г.
Очевидцы вызвали МЧС, но помощь мужчине не потребовалась
Новости Красноярска: Тигр Хан из красноярского зоопарка предсказал победителя чемпионата Европы по футболу

Тигр Хан из красноярского зоопарка предсказал победителя чемпионата Европы по футболу

12 Июля 2021 г.
В Роевом ручье определили победителя финального матча чемпионата Европы
Новости Красноярска: Несмотря на запреты, в Красноярске проводятся ночные вечеринки

Несмотря на запреты, в Красноярске проводятся ночные вечеринки

12 Июля 2021 г.
В субботу работало около пяти заведений подпольно
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 408 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Красноярском крае + 408 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

12 Июля 2021 г.
+ 11 погибших за сутки
Новости Красноярска: Глава Красноярска Сергей Ерёмин подарил дворнику варежки

Глава Красноярска Сергей Ерёмин подарил дворнику варежки

11 Июля 2021 г.
Подарок красноярцу он сделал за «хозяйское и неравнодушное отношение к городу»
Новости компаний
07/07
На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

7 Июля 2021 г.
Возможно водитель ВАЗ-21074 не заметил пешехода из-за тёмной одежды
Новости Красноярска: Под Красноярском от удара молнии сгорел жилой дом

Под Красноярском от удара молнии сгорел жилой дом

8 Июля 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин поделился архивными снимками со своей свадьбы

Сергей Ерёмин поделился архивными снимками со своей свадьбы

8 Июля 2021 г.
22 года назад мэр Красноярска со своей женой попали на передовицу газеты "Красноярский Рабочий"
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru