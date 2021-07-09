Вопрос по пятницам: Могут ли мужчины носить длинные волосы?

Несколько дней назад портал Sibnovosti.ru рассказывал о том, что на улице Борисова произошла драка, причиной которой стала, как это ни странно, нестандартная мужская прическа. Взрослый мужчина избил двух 18-летних парней просто потому, что их прически показались ему «не мужественными». Любителям длинных волос с серьгой в носу изрядно досталось: одному из ребят защитник классических мужских стрижек сломал челюсть.

Журналист Sibnovosti.ru Кирилл Сатаров решил выяснить у красноярцев, считают ли они длинные волосы у мужчин чем-то из ряда вон выходящим или в 21 веке не так уж важно, какую стрижку носят представители сильного пола?

Кирилл Сатаров, журналист: Для меня, как обладателя длинных волос, стало интересно, как красноярцы относятся к необычным мужским причёскам? Для этого я немного прогулялся по центру города и собрал ответы на вопрос «Парни с длинными волосами – за или против?».



Первым, кто согласился выразить свое мнение, оказался 18-летний Василий. Парень оказался прирожденным дипломатом и уклончиво ответил, что всё очень индивидуально:

«В некоторых местах можно ходить так, а где-то нет. Но в принципе всё равно – каждый выбирает себе причёску по желанию"», – сказал Василий.

Молодая девушка, представившаяся Виталией, порадовала своим ответом. Ни на минуту не сомневаясь, сказала, что каждый волен выбирать образ сам.



«Внешность человека – это его выбор. И нельзя оправдывать отношение к человеку его причёской». – Виталия, 16 лет, курьер.

Спортивные и красивые Ильяз и Екатерина в своих ответах были категоричны: мужчина должен стричься коротко.

"Против длинных волос. Я сам хожу с короткими, – говорит 24-летний логист Ильяз. "Согласна, лично мне тоже нравятся мужчины с короткими стрижками", – добавила его спутница Екатерина, 22 года, тоже логист.

А вот студенты Карл и Алина вполне поддержали современную моду:



«Я за длинные волосы у парней. Мне нравятся, как они выглядят, но всё зависит от человека. Некоторым они всё-таки не идут, - поделилась 21-летняя Алина. — Я тоже за, сам носил длинные волосы, – добавляет её ровесник Карл, — обратили внимание на это лишь один раз: мы ехали в московском трамвае и одна женщина подошла и осуждающе сказала нам "Вот такие мужчины у нас сейчас". Это было два или три года назад»

Юная Марина и вовсе уверена в том, что длинные волосы могут стать украшением мужчины, для этого нужно лишь ухаживать за прической:

«Однозначно за! Это красиво, придаёт мужественности и шарма. Главное, за ними ухаживать», – уверена 18-летняя студентка Марина.

Разумеется, что однозначного ответа на вопрос о приемлемой длине волос найти невозможно. Кто-то уверен в том, что настоящий мужчина должен носить полубокс, а кто-то считает наоборот. Но если посмотреть на некоторых зарубежных актеров, то вполне можно подумать, что тренд на длинные волосы у мужчин возвращается. Например, Киану Ривз и Джонни Депп давным-давно перестали постригаться, а Джейсон Момоа и вовсе может заплетать косы.

Что до мужественности, которую кто-то ассоциирует исключительно с короткой стрижкой и якобы исконно русскими традициями, то тут следует вспомнить, что мужчины на Руси издавна носили полудлинные волосы, которые ассоциировались не только с силой, но и мудростью. А вот короткие стрижки у славян-мужчин считались признаком рабства.

Впрочем, ответы красноярцев порадовали своей искренностью и честностью, а еще тем, что большинство опрошенных сходятся в одном: носить длинные волосы или нет – это личный выбор каждого человека. А как думаете вы?