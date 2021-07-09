На Богучанской ГЭС проходят практику студенты сибирских вузов



В 2021 году в подразделениях и службах АО «Богучанская ГЭС» прошли практику шесть студентов, обучающихся в Сибирском федеральном университете, Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, Сибирском государственном университете науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Национальном исследовательском Томском политехническом университете и Братском государственном университете. Среди практикантов – будущие специалисты по информационной безопасности автоматизированных систем и техносферной безопасности, строители и юристы.

«Практика в АО «Богучанская ГЭС» - давняя традиция станции, первые практиканты приезжали к нам вскоре после возобновления строительства. За это время в нашем коллективе прошли практику студенты многих высших и средних специальных учебных заведений Москвы, Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия. Многие сотрудники Богучанской ГЭС впервые побывали у нас как практиканты, а сегодня стали частью коллектива. Желаю всем студентам успешно завершить обучение и стать настоящими специалистами своего дела», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.

Среди практикантов – жители Кодинска, Томска и Красноярска. После прохождения инструктажей по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте, студенты под руководством опытных наставников отрабатывают практические навыки в условиях действующего предприятия на самом современном оборудовании. В соответствии с будущими специальностями студенты были распределены в Турбинный и Гидротехнический цеха, службу охраны труда и производственного контроля, отделы Материально-технического снабжения и Правовых и корпоративных отношений, а также другие подразделения станции. Сроки прохождения практики составляют от двух недель до одного месяца; работы организованы с учетом действующих на станции санитарных ограничений, в том числе на удаленных рабочих местах.

По материалам пресс-службы Богучанская ГЭС