В Свердловском районе оштрафовали 126 нарушителей тишины

За полгода административная комиссия Свердловского района привлекла к ответственности 448 правонарушителей. Предупреждения получили 126 нарушителей, выписано штрафов на сумму около семьсот тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

По словам Алексея Дягилева, руководителя администрации Свердловского района, с начала 2021 года к административной ответственности привлечено 103 нарушителя правил парковки (нарушители оставляли автомобили на газонах). Общая сумма штрафов по этому виду нарушений — 206 тысяч рублей.

Но, всё же чаще всего в Свердловском районе выявлялись правил благоустройства, нарушения тишины и покоя окружающих, а также правил торговли.

Если в течение 60 дней штраф не оплачивается, материалы направляют в службу судебных приставов. За шесть месяцев службой судебных приставов взыскано штрафов на сумму порядка 140 тысяч рублей. Проведено 26 рейдов по месту жительства граждан, не оплативших штрафы.

Фото: 4s-info.ru