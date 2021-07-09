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10 июля в Ленинском районе на день отключат холодную воду

Главная Общество
Красноярск
16:00 9 Июля 2021
общество, красноярск, отключение воды
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Завтра в Ленинском районе на ул. Ползунова специалисты «КрасКом» произведут замену аварийных задвижек.

Поэтому холодной воды не будет с 10:00 до 19:00 часов по ул. Ползунова, ( дома 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7а, 11, 13 и 13а); ул. Парковая (5, 7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 18, 0, 20/1, 20 ст1, 20 ст2, 20 ст3, 20 ст4, 20 ст5); ул. Юности (2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 10а,14а);частный сектор - улица Парковая, дома 18 и 20; ул. Малаховская (1, 2, 4, 3, 5); Центральный проезд (8, 10, 12, 14).

 

Фото: rk.karelia.ru

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