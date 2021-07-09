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В Красноярск поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Главная Общество
Красноярск
15:30 9 Июля 2021
общество, здравоохранение, вакцинация
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18 тысяч доз вакцины «Спутник V» уже начали развозить по медицинским учреждениям Красноярского края.

Всего же в край с начала вакцинации отгрузили более 500 тысяч доз.                                     

Провакцинироваться можно в 83 лечебных учреждениях по записи: лично или по телефону в регистратуре; в личном кабинете на портале Госуслуг; в личном кабинете на портале www.web-registratura.ru

Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.        

Как мы писали ранее, многих людей сегодня мучает вопрос, а нужно ли прививаться, если COVID-19 постоянно мутирует? Будет ли справляться вакцина?

По словам доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Елена Тихонова, сегодня вакцина спасает от заражения данной вирусной инфекции. Антитела у нас вырабатываются на поверхностный S-белок, который не будет изменяться и мутировать, поэтому вакцинироваться сегодня можно независимо от того каким вы штаммом заразитесь. Эффект будет одинаковый.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе 

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