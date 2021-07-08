Красноярские детские развлекательные центры просят разрешить им работать

Владельцы компаний, работающих в индустрии детских развлечений просят разрешить им работать. Они приостановили свою работу из-за коронавирусных ограничений с 19 июня и уже успели накопить большую задолженность по аренде и зарплатам. Многие ещё не расплатились с долгами за 2020 год.

Об обращении рассказал депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, сообщает NewsLab:

«Просят открыть торговые центры с усиленными мерами профилактики, а если это будет невозможно – дать льготы: обнулить аренду, субсидии или кредиты на оплату простоя работникам».

Также Натаров рассказал, что передал информацию губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Напомним, что в Хакассии могут ввести двухнедельный локдаун с 27 июля.

Фото: Виталий Белоусов