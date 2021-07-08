«Исторический квартал» Красноярска получит ещё одно здание

Красноярский «Исторический квартал» получит ещё одно здание. С предложением передать кварталу домна Декабристов, 24/1 выступил руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Валентин Вернер вовремя на сессии Законодательного Собрания Красноярского края.

Речь идёт о деревянном двухэтажном бараке, построенном в 1930-х годах. Сам по себе он ценности не представляет, но стоит на границах «Городского квартала с римско-католическим костелом». По словам Валентина Вернера, дом уже включён в план исторического квартала, но будет ли он снесён или станет чем-то иным – станет ясно позднее, после разработки проекта.

Фото: newslab.ru/