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«Исторический квартал» Красноярска получит ещё одно здание

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Красноярск
17:55 8 Июля 2021
красноярск, дом
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Красноярский «Исторический квартал» получит ещё одно здание. С предложением передать кварталу домна Декабристов, 24/1 выступил руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Валентин Вернер вовремя на сессии Законодательного Собрания Красноярского края.

Речь идёт о деревянном двухэтажном бараке, построенном в 1930-х годах. Сам по себе он ценности не представляет, но стоит на границах «Городского квартала с римско-католическим костелом». По словам Валентина Вернера, дом уже включён в план исторического квартала, но будет ли он снесён или станет чем-то иным – станет ясно позднее, после разработки проекта.

Фото: newslab.ru/

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