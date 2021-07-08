Общероссийский литературно-театральный фестиваль «Открытые БеспринцЫпные чтения» впервые пройдет в онлайн-формате

28 августа в ОНЛАЙН формате пройдет самый крупный Общероссийский литературно-театральный фестиваль «Открытые БеспринцЫпные чтения – 2021». До 15 августа организаторы отберут писателей, чьи рассказы прочитают со сцены звезды российского театра и кино. Поэтому, если вы писатель — присылайте свои рассказы от 5 до 7 тысяч знаков на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель – Имя».

Программа обещает быть насыщенной, поэтому писатели также могут поучаствовать в конкурсе на лучшие детские рассказы. Условия те же: до 15 августа нужно прислать рассказ до 5 тысяч знаков на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель – Имя. Возрастной ценз». Срок подачи заявок – до 1 августа.

Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласивших к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата Русского Букера Александра Снегирева. За два года прошло более ста Чтений в десяти странах мира. Со сцены звучали произведения трех писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.

В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Павел Табаков и др. В Москве Чтения проходят в Гоголь-Центре, Электротеатре Станиславский, Театре на Страстном, Театре Мюзикл.

Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом.