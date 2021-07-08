В Хакассии могут ввести локдаун

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов заявил о возможности локдауна. Карантин введут, если количество больных COVID-19 продолжит расти. Заявление об этом было сделано на заседании регионального оперштаба, сообщает «Борус».

«Если рост заболевших продолжится, мы будем вынуждены принять более жёсткие запреты – локдаун. Никто из нас сегодня не хочет каких-то дополнительных ограничений. Экономика этого может попросту не выдержать», – рассказал Валентин Коновалов.

Как сообщает сайт 24rus, Роспотребнадзор предложил перевести 30% работников на дистанционный режим работы, чтобы уменьшить темпы распространения коронавируса в республике.

Напомним, что в Бурятии локдаун введён 27 июня: приостановлена работа торговых центров, заведений общественного питания (исключение сделано для работы на вынос и обслуживания организованных туристических групп), большинства предприятий непродовольственной торговли, бань и парикмахерских, предприятий по ремонту и сервисному обслуживанию и т. д.

Фото: Александр Гальперин