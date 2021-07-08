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Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы

Главная Общество
Красноярск
16:40 8 Июля 2021
общество, госдума, выборы
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Партия «Новые люди» утвердила кандидатов на осенние выборы в Красноярском крае. Лидер партии Алексей Нечаев, а также его советник Сардана Авксентьева, бывший мэр Якутска возглавили партийный список.

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы

Ещё 239 кандидатов выставлены по 37 территориальным группам. Также выдвинуты 215 кандидатов по одномандатным округам.

— На втором съезде в 2020 году мы выдвинули кандидатов в региональные законодательные собрания и в городские думы. Провели мощные компании и в четырёх регионах прошли в заксобрания. Мы переходим в другой этап политической борьбы, в котором ещё не принимали участие. Наша партия ничего не боится, «Новые люди» быстро всему учатся, — рассказал Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы

 

— В последнее время чиновники напоминают космонавтов. Они как будто следят через, так называемые, иллюминаторы своих дорогих автомобилей за жизнью на Земле. Люди, в основном, остаются со своими проблемами один на один, ведь редкий случай, буквально раз в год, человек может дозвониться на «прямую линию» с главой государства. Мы в партии считаем, что ситуацию нужно обязательно менять, — поделилась Сардана Авксентьева.

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы

Право участия на выборах в Госдуму в Красноярском крае от партии «Новые люди» по одномандатным округам предоставилось кандидатам:

Журналисту и телеведущему Денису Терехову.

— Я понял, что вакцинация не про здоровье, а про доверие. Не нужно смотреть опросов ВЦИОМ, нужно просто посмотреть статистику вакцинирования. Если я не ошибаюсь в Росси, это — 12 %. Для сравнения, в Америке — 46 %, в Израиле — 60 %, в некоторых странах за 80 %, а у нас — 12 %! И это реальный рейтинг доверия к власти. Я думаю, мы с свами должны прекратить обсуждать выборы в Госдуму 19 сентября и должны задуматься: а что будем делать через 5–10 лет? И строить партию образца 2025–2027 гг. Мы должны не бояться. Знаете, ещё, я считаю, быть честным, должно быть также естественно, как, например, чистить зубы. Ведь красивые речи — не правдивы, красивые речи — это истина, честность, — рассказал в своём выступлении Денис.

Председателю социальной комиссии в Общественной палате Красноярска Ивану Коростелеву;

Секретарю регионального отделения партии «Новые люди» Владимиру Кацаурову;

Организатору международного конкурса «Мой первый бизнес» Евгению Гореленкову.

Мы постараемся более подробней знакомить читателей с персонами «Новых людей».

Напомним, выборы в Государственную Думу РФ назначены на 19 сентября 2021 года.

Общество / НОВОСТИ
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