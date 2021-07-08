Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге увеличились почти на 12% в первом полугодии

В январе-июне 2021 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 3,3 млн пассажиров (+12% к январю-июню прошлого года). Из них в дальнем следовании – 688,6 тыс. (+26%), в пригородном сообщении – 2 млн 611 тыс. пассажиров (+8,7%). Пассажирооборот на КрасЖД увеличился в январе-июне на 22,7% и составил 809,3 млн пассажиро-километров.

В июне 2021 года отправлено 792,6 тыс. пассажиров, что на 27% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 645 тыс. пассажиров, с ростом на 17% к июню 2020 года.

В дальнем следовании произошло двукратное увеличение количества пассажиров в сравнении с июнем 2020 года – с 72 тыс. до 147,7 тыс. человек.

Пассажирооборот в июне 2021 года составил 186 млн пассажиро-километров. Это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: КрасЖД