Над площадью у городских часов в честь Дня семьи, любви и верности поднят флаг Красноярска

В честь Дня семьи, любви и верности состоялась торжественная церемония поднятия флага города.

Участие приняли: Сергей Ерёмин, мэр, Наталия Фирюлина, председатель городского Совета депутатов, представители общественных организаций и семейные пары, прожившие вместе не один десяток лет.

— Вечные ценности — семья, любовь и верность. В хорошей семье все проблемы принято решать сообща, а радости и трудности делить поровну. Я считаю, мать – это хранительница домашнего очага, его душа, отец же — созидатель дома, его сила и защита. Сегодня присутствуют семейные пары, по жизни идущие много лет рука об руку. Они всем показывают пример любви, терпения, верности. Я горжусь, что в нашем любимом городе живут такие замечательные супружеские пары! — сказал Сергей Ерёмин.

На церемонии присутствовали Анна и Денис Глущенко. Как раз в День любви, семьи и верности они соединились узами брака. Мэр поздравил молодожёнов и вручил невесте букет цветов.

Анна Глущенко рассказала, что они неслучайно выбрали этот день для свадьбы: