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В Красноярском крае + 385 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Главная Общество
Красноярск
16:10 8 Июля 2021
общество, здоровье, вирус, заболевание
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По данным оперштаба Красноярского края на 08 июля под наблюдением врачей находятся 36 667 человек (+ 3 794 новых за сутки), снято с учёта 1 911 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 80 186 (+ 385 за сутки).

Всего вылечили 71 165 (+ 112 за сутки), 4 034 погибших (+ 11 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 3 003 128 (+ 13 629 за последние сутки).

Стоит напомнить, что ситуация с распространением COVID-19 характеризуется как напряжённая. Чаще всего у заболевших обнаруживают дельта-вирус («индийский штамм»). Он имеет более высокую заразностью и тяжесть заболевания (особенно для пожилых людей).

Развёрнуты более пяти тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 85 %. Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов.

На сегодняшний день вакцинация доказала свою эффективность, об этом рассказали специалисты министерства здравоохранения. Число заболевших растёт, но в стационарах Красноярского края не более 5% вакцинированных пациентов, среди которых случаи сложного течения болезни около 0,2 %, летальных исходов и вовсе нет.

Фото: panacea66.ru

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