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Поход в суд обернулся для красноярской должницы штрафом в двойном размере

Главная Общество
Красноярск
16:10 8 Июля 2021
красноярск, штраф
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Красноярка пришла в суд подать исковое заявление, но в итоге её саму привлекли к административной ответственности. Приставы проверили 29-летнюю девушку с помощью «Банка данных исполнительных производств» и выяснили, что у нее есть неоплаченный штраф в размере 5 тысяч рублей. Теперь ей придётся заплатить долг в 15 тысяч рублей.

На место вызвали судебного пристава, который составил в отношении красноярки протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». ГУФССП России по Красноярскому краю напоминает красноярцам: проверить себя на наличие задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств». Достаточно зайти на сайт Главного управления, в строке «Узнай о своих долгах» ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и посмотреть, есть ли в отношении указанного лица исполнительные производства.

Фото: pharmvestnik.ru

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