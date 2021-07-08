В Красноярске мошенники предлагают установить новые счетчики на воду

Сибирская генерирующая компания предупреждает красноярцев о участившихся случаях мошенничеств. Преступники звонят по телефонам, представляются сотрудниками СГК или Водоканала и сообщают, что поверка счётчиков отменена, нужно установить новые.

Не стоит соглашаться на такие предложения – подобных изменений в законодательстве не выходило, и такие звонки не имеют к указанным компаниям никакого отношения. Посмотреть срок поверки можно в мобильном приложении СГК, в квитанции на оплату услуг, в паспорте водосчётчика, свидетельстве о проверки.

Фото:espanarusa.com